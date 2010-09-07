Переделать дизайн сайта в APPLE - style

Здравствуйте!

есть работающий проект.

Его нужно переделать в стиле, близком к APPLE-дизайну с добавлением тонких мелочей и т.п.(не весь, а часть ДО желтой вертиальной линии с сохранением "конструктивных особенностей" - см. приложение).

Структура и наполнение есть - это придумывать не нужно.

Мотивы:

http://kobobooks.com/

http://shapeservices.com (приоритет)

http://blippy.com/

Буду выбирать по портфолио!