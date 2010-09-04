Нужен дизайн сайта кроссовок

Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок235 просмотров
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Здравстуйте,

нужен дизайн для сайта кроссовок.

сайт начинающий.

скрипт WebAsyst (CSS и т.д.)

готов рассчитаться деньгами или кроссовками :)

зю Дизайн – это я наверно размахнулся, хотя бы первая страница красивая :)

ВСЕМ СПАСИБО!

Дизайн сайта
13 лет назад
xop
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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