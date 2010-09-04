Дизайн и верстка интернет магазина под WordPress

Здравствуйте. Нужен дизайн сайта. Размещение блоков как на http://testskorostiinterneta.com.ua/ Вообще все на новом сайте, кроме дизайна, будет 1 к 1. Нужно: 1.Главная страница(включая что-то, что можно назвать лого) 2.Страница с результатом теста 3.Страница с рейтингом провайдеров Кроме примера смотреть можно на providers.by ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн и верстка для небольшого интернет магазина на основе движка WordPress.
Дизайн должен быть молодежный и вкусненький.
Вот интернет магазин конкурентов www.beanbag.ru/ (чтоб прикинуть примерный обьем работы.)
пишите цену и сроки
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Здравстуйте, нужен дизайн для сайта кроссовок. сайт начинающий. скрипт WebAsyst (CSS и т.д.) готов рассчитаться деньгами или кроссовками :) зю Дизайн – это я наверно размахнулся, хотя бы первая страница красивая :) ВСЕМ СПАСИБО!Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
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