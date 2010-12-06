Требуется нарисовать макет сайта визового сервиса

Здравствуйте. Нужен дизайн сайта. Размещение блоков как на http://testskorostiinterneta.com.ua/ Вообще все на новом сайте, кроме дизайна, будет 1 к 1. Нужно: 1.Главная страница(включая что-то, что можно назвать лого) 2.Страница с результатом теста 3.Страница с рейтингом провайдеров Кроме примера смотреть можно на providers.by ...
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1 Сайт-потал для компании Турбюро "Прага"
2 Тематика:
- помощь россиянам и гражданам СНГ с получением виз и приглашений для поездок за рубеж
- помощь в получении приглашений для иностранных граждан
- предоставление сопутствующего сервиса
- предоставление потенциальным клиентам большого кол-ва полезной информации по вопросу виз, приглашений, путешествий и тп.
3 Готового фирменного стиля нет.
4 Имеется логотип (прилагается)
5 Предпочтительная цветовая гамма: на усмотрение художника, но следует избегать темных/мрачных цветов.
6 Характеристика будущего вида сайта: умеренно строгий, удобный для восприятия, доступный и понятный в плане поиска необходимой информации.
Оформление сайта должно указывать на солидность компании и надежность ее сервиса.
7 Навигация первого уровня (каким-то образом графически обыгранное, возможно с подсветкой при наведении мыши):
- Визы
- Страхование туристов
- Шубные туры
- Приглашения для иностранцев
- Контакты
8 Помимо навигации первого уровня на хоме имеем информационные блоки:
- Контактная информация (адрес-телефон), где-то в шапке.
- Небольшой текст о компании и ее услугах (5-7 предложений)
- Новости. 3-4 актуальных новости с датой и анонсом на 2-3 предложения + заголовок новости болдом + ссылка на 'Прочитать полностью' + ссылка на 'Архив'
- Фотогалерея (текстово-графический блок, 2 актуальных фотки + описание к ним + автор + ссылка на фотогалерею)
- Реклама (текстовые блоки от ЯД и Адсенс)
- Голосовальник (3-5 вариантов вопроса, ссылка на результы текущего и прошлых голосований)
- В подвале блок копирайтов и счетчиков (тиц, liveinternet)
9 Общие пожелания по оформлению
- структура портальная, модульная. Шапка, два-три столбика, подвал. Необходимо предусмотреть возможность в последствии в любое место
добавить новый информационный модуль.
Под текстовыми блоками не должно быть сложных градиентых фонов, что бы не было проблем с резиновой версткой (по вертикали
и по горизонтали). Сайт должен без проблем тянуться от 990px по ширине и до 1680px.
Шапка не должна быть слишком большой по вертикали, чтобы не отнимать место у контента, максимум 150px по верт.
- Поскольку основной сервис компании это выдача виз в различные страны (список стран большой, и не только шенген), то необходимо предусмотреть возможность
быстрого перехода с хома на информацию о нужной стране. Т.е. нужен как-то оформленый список (набор ссылок) этих стран относящийся к пункту меню
навигации первого уровня "Визы".
- в оформлении можно и нужно использовать изображения намекающие на тематику сайта (например визы, паспорта, путешественники, самолетики-поезда и тп и тд,
можно реальные, можно мультяшные)
- на внутренней странице сайта нужно предусмотреть навигацию типа 'хлебные крошки', + возможность вернуться назад (иконка-ссылка)
Требования к макету:
сайт под минимальное разрешение 1024х768, резиновый (тянущийся)
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