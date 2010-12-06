Требуется нарисовать макет сайта визового сервиса

1 Сайт-потал для компании Турбюро "Прага"

2 Тематика:

- помощь россиянам и гражданам СНГ с получением виз и приглашений для поездок за рубеж

- помощь в получении приглашений для иностранных граждан

- предоставление сопутствующего сервиса

- предоставление потенциальным клиентам большого кол-ва полезной информации по вопросу виз, приглашений, путешествий и тп.

3 Готового фирменного стиля нет.

4 Имеется логотип (прилагается)

5 Предпочтительная цветовая гамма: на усмотрение художника, но следует избегать темных/мрачных цветов.

6 Характеристика будущего вида сайта: умеренно строгий, удобный для восприятия, доступный и понятный в плане поиска необходимой информации.

Оформление сайта должно указывать на солидность компании и надежность ее сервиса.

7 Навигация первого уровня (каким-то образом графически обыгранное, возможно с подсветкой при наведении мыши):

- Визы

- Страхование туристов

- Шубные туры

- Приглашения для иностранцев

- Контакты

8 Помимо навигации первого уровня на хоме имеем информационные блоки:

- Контактная информация (адрес-телефон), где-то в шапке.

- Небольшой текст о компании и ее услугах (5-7 предложений)

- Новости. 3-4 актуальных новости с датой и анонсом на 2-3 предложения + заголовок новости болдом + ссылка на 'Прочитать полностью' + ссылка на 'Архив'

- Фотогалерея (текстово-графический блок, 2 актуальных фотки + описание к ним + автор + ссылка на фотогалерею)

- Реклама (текстовые блоки от ЯД и Адсенс)

- Голосовальник (3-5 вариантов вопроса, ссылка на результы текущего и прошлых голосований)

- В подвале блок копирайтов и счетчиков (тиц, liveinternet)

9 Общие пожелания по оформлению

- структура портальная, модульная. Шапка, два-три столбика, подвал. Необходимо предусмотреть возможность в последствии в любое место

добавить новый информационный модуль.

Под текстовыми блоками не должно быть сложных градиентых фонов, что бы не было проблем с резиновой версткой (по вертикали

и по горизонтали). Сайт должен без проблем тянуться от 990px по ширине и до 1680px.

Шапка не должна быть слишком большой по вертикали, чтобы не отнимать место у контента, максимум 150px по верт.

- Поскольку основной сервис компании это выдача виз в различные страны (список стран большой, и не только шенген), то необходимо предусмотреть возможность

быстрого перехода с хома на информацию о нужной стране. Т.е. нужен как-то оформленый список (набор ссылок) этих стран относящийся к пункту меню

навигации первого уровня "Визы".

- в оформлении можно и нужно использовать изображения намекающие на тематику сайта (например визы, паспорта, путешественники, самолетики-поезда и тп и тд,

можно реальные, можно мультяшные)

- на внутренней странице сайта нужно предусмотреть навигацию типа 'хлебные крошки', + возможность вернуться назад (иконка-ссылка)

Требования к макету:

сайт под минимальное разрешение 1024х768, резиновый (тянущийся)