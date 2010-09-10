Новый дизайн сайта + логотип

Дизайн сайтовЗавершен14 заявок284 просмотра
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http://sunshine-cosmetics.ru

Необходим новый дизайн и логотип для интернет-магазина.

1. Уйти от шаблонности

2. Повысить юзабилии ресурса

3. Дизайн в современном стиле, приятные текстуры

4. Учесть весь функционал (сайт на joomla 1.5)

Прошу Ваши предложения с портфолио, примерами.

Дизайн сайта
13 лет назад
leonid077
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
fanski
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$100
2 дня
Талантливый дизайнер. Быстро и в срок выполнена вся работа. Остался доволен. Буду обращаться еще. Спасибо!
Отличный заказчик. Приятный в общении человек. Доступно излагает свои пожелания по поводу дизайна. Оплата своевременная, без задержек. Спасибо за сотрудничество. Всем советую!
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