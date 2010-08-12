leonid077

Леонид Дорош leonid077

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Оптимизация html-кода Joomla+Virtuemart

    Необходимо оптимизировать html код интернет-магазина http://www.sunshine-cosmetics.ru Убрать все лишнее в отдельные файлы, оптимизировать css, сделать код валидным. Что в итоге: 1. Страницы должны загружаться существенно быстрее. 2. Должен быть с валидным кодом и максимально благоприятным для индексации всех страниц ...

    HTMLCSSJoomlaVirtuemart
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Yandex Market Virtuemart Joomla 1.5

    Загрузил в яндекс yml, он принял Sunshine-cosmetics.ru/market.yml Но, для xml недопустим знак &amp; , в ссылке поменял амперсанд на &amp; http://sunshine-cosmetics.ru/index.php?page=shop.product_details&amp;lang=ru&amp;category_id=419&amp;flypage=eny_fly_default.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;product_id=2481 При включенном sh404SEF, ссылка ведет на главную. При отключенном ведет как при обычном. (просто &amp; ) и ссылка становится ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Багфиксы на сайте на Joomla 1.5 + Virtuemart

    Необходимо устранить ряд багов на сайте http://sunshine-cosmetics.ru Кодировка на некоторых страницах съезжает, отступы в разделе категории великоваты, завитушки в шапке обрезаны, есть Psd со всеми необходимыми слоями. Кнопки не везде работают. Модуль поиска слева не работает. В ...

    JoomlaVirtuemartСайт на Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать и прикрутить дизайн к Joomla 1.5

    http://sunshine-cosmetics.ru Необходимо сверстать и прикрутить новый дизайн к сайту. Сайт на Joomla 1.5 В наличии psd-макеты всех страниц, которые на сайте. (шаги оформления заказа, внутренние страницы, регистрация и проч.) Важно качество. Оплата по завершению работы.

    JoomlaСайт на Joomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Новый дизайн сайта + логотип

    http://sunshine-cosmetics.ru Необходим новый дизайн и логотип для интернет-магазина. 1. Уйти от шаблонности 2. Повысить юзабилии ресурса 3. Дизайн в современном стиле, приятные текстуры 4. Учесть весь функционал (сайт на joomla 1.5) Прошу Ваши предложения с портфолио, примерами.

    Дизайн сайтаJoomlaСайт на Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать несколько элементов для сайта

    http://sunshine-cosmetics.ru Необходимо нарисовать кнопки "купить" и "поиск"(слева фильтр) Иконку "корзина" (справа вверху) + нарисовать изображения для категорий товаров (главная страница) Категории будет называться "Акции" , "Подарки" + нарисовать пару рекламных баннеров. Жду Ваши предложения. Работу можно сделать разными людьми, ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Joomla Навигация на странице товара (breadcrumbs)

    http://sunshine-cosmetics.ru Нужна навигация на странице товара (http://www.sunshine-cosmetics.ru/los%D1%8Con-dlya-chuvstvitel%D1%8Cnoiy-kozhi-golovy-2.6-sensitive-lotion.html) Такая же, как на странице категории (http://www.sunshine-cosmetics.ru/uhod-za-volosami/wella/geli-maslo-krema-dlya-volos.html) Жду предложений.

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • JQUERY

    Нужно 2 скрипта. Один на то, чтобы работали вкладки, не перезагружая страницу. Второй, чтобы данные формы отправлялись мне на почту. Всё. www.tingle.ru Пример: Человек вводит информацию в поле над конпкой "Отправить", нажимает отправить, то, что он ввел сохраняется. ...

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Joomla+Virtuemart

    http://www.sunshine-cosmetics.ru/index.php?page=shop.product_details&amp;flypage=eny_fly_list.tpl&amp;product_id=135&amp;category_id=121&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=102 В данный момент идет наполнение магазина товарами. Есть несколько пожеланий по изменению вида fly-page 1. Сверху навигация, как в категориях. 2. Отображение картинки, без увеличения, сразу большого размера. 3. При переходе от одного товара к другому справа сверху flypage ...

    JoomlaVirtuemart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение каталога товарами

    Требуется человек, который займется наполнением каталога товаров этого сайта http://sunshine-cosmetics.ru Примерно 1000 наименований. все картинки и описания и цены и т. д. предоставлю. Жду ваших предложений.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Диплом Создание интернет-магазина, экономич. фак.

    Тема Диплома "Создание интернет-магазина профессиональной косметики". Все данные со статистикой есть, так как являюсь владельцем этого магазина. Интересует создание структуры (развернутого оглавления) + рекомендации по наполнению. Если кто-то что-то подобное писал, прошу помочь. Факультет экономический(обзор движков и программирование ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн визитки

    $10

    Есть логотип. Необходимо сделать простые визитки, но чтобы выглядело стильно. Стандартные размеры 50х90мм, офсетная печать 4 цвета с одной стороны. Интернет-магазин профессиональной косметики [email protected] www.sunshine-cosmetics.ru + телефон больше текста не будет. Не знаю как сделать, подобрать цвета. Делается в основном не как ...

    Дизайн визитки
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • «Чистка» кода

    http://www.sunshine-cosmetics.ru 1. Необходимо скрипты ( Так же необходимо вынести за «тело» страницы (в файл *.css) такие элементы как: Style, width, ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение каталога Virtuemart

    $50

    Требуется человек, который займется наполнением каталога товаров этого сайта http://sunshine-cosmetics.ru Примерно 1000 наименований. все картинки и описания и цены и т. д. предоставлю. Жду ваших предложений.

    Virtuemart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
6 баллов
10 лет назад
Дизайн визитки
Хороший заказчик. Все вовремя и задание, и оплата, всегда на связи, корректные правки.Буду рада еще поработать
Все супер, быстро, красиво, мне понравилась. Буду обращаться.
Ответный отзыв
shevchenkoa
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$60
0 баллов
13 лет назад
Багфиксы на сайте на Joomla 1.5 + Virtuemart
Проект закончен 11.11.2010 Сегодня 02.12.2010 - вся сумма про проекту не оплачена, оплачено 2/3, каждую порцию денег приходилось выбивать долгими уговорами. Уже две недели заказчик не может оплатить остаток суммы, причем за это время с ним удалось связаться два раза - и оба клятвенно обещал оплатить остаток суммы. Ни извинений, ни объяснений - человек пропал и не выходит на связь. С другой стороны не могу не заметить, что постановка задачи четкая, по общению человек вполне вменяемый, может объяснить что хочет. Вот только с оплатой не сложилось как-то ... После публикации отзыва заказчик мгновенно появился в сети и клятвенно обещал заплатить 10го числа. Заканчивается 11ое - денег нет, причем и 10го и 11го, когда удавалось с ним связаться - обещал "сегодня обязательно заплатить".
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$45
10 баллов
13 лет назад
Добавить фильтр на сайт joomla
Интересный проект. Задание было поставленно четко и ясно. Детали и рабочие моменты обсуждались с заказчиком в режиме конструктивного диалога. Выполнение проекта оставило только положительные впечатление. Оплата была сделана во время.
Сделано все оперативно, качественно! Не первый раз сотрудничаем. Остался доволен. Буду обращаться.
Ответный отзыв
fanski
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Новый дизайн сайта + логотип
Отличный заказчик. Приятный в общении человек. Доступно излагает свои пожелания по поводу дизайна. Оплата своевременная, без задержек. Спасибо за сотрудничество. Всем советую!
Талантливый дизайнер. Быстро и в срок выполнена вся работа. Остался доволен. Буду обращаться еще. Спасибо!
Ответный отзыв
soft-master
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$35
9 баллов
13 лет назад
JQUERY
Хороший заказчик. Задание ставится четко, к исполнению лишних придирок нет.
Спасибо Дмитрию за оперативную работу. Сделал все качественно и быстро. По ходу выполнения задачи появлялись дополнительные детали, которые так же с успехом были притворены в жизнь. Всем рекомендую!
Ответный отзыв