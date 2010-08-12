Проект закончен 11.11.2010 Сегодня 02.12.2010 - вся сумма про проекту не оплачена, оплачено 2/3, каждую порцию денег приходилось выбивать долгими уговорами. Уже две недели заказчик не может оплатить остаток суммы, причем за это время с ним удалось связаться два раза - и оба клятвенно обещал оплатить остаток суммы. Ни извинений, ни объяснений - человек пропал и не выходит на связь. С другой стороны не могу не заметить, что постановка задачи четкая, по общению человек вполне вменяемый, может объяснить что хочет. Вот только с оплатой не сложилось как-то ... После публикации отзыва заказчик мгновенно появился в сети и клятвенно обещал заплатить 10го числа. Заканчивается 11ое - денег нет, причем и 10го и 11го, когда удавалось с ним связаться - обещал "сегодня обязательно заплатить".