Необходимо оптимизировать html код интернет-магазина http://www.sunshine-cosmetics.ru Убрать все лишнее в отдельные файлы, оптимизировать css, сделать код валидным. Что в итоге: 1. Страницы должны загружаться существенно быстрее. 2. Должен быть с валидным кодом и максимально благоприятным для индексации всех страниц ...
Леонид Дорош leonid077leonid077
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Загрузил в яндекс yml, он принял Sunshine-cosmetics.ru/market.yml Но, для xml недопустим знак & , в ссылке поменял амперсанд на & http://sunshine-cosmetics.ru/index.php?page=shop.product_details&lang=ru&category_id=419&flypage=eny_fly_default.tpl&option=com_virtuemart&product_id=2481 При включенном sh404SEF, ссылка ведет на главную. При отключенном ведет как при обычном. (просто & ) и ссылка становится ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
http://sunshine-cosmetics.ru Необходимо почистить код, вынести все лишнее в отдельные файлы. Сайт на joomla 1.5+virtuemart Исправить ошибки в коде. Жду ваших предложений.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо устранить ряд багов на сайте http://sunshine-cosmetics.ru Кодировка на некоторых страницах съезжает, отступы в разделе категории великоваты, завитушки в шапке обрезаны, есть Psd со всеми необходимыми слоями. Кнопки не везде работают. Модуль поиска слева не работает. В ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
http://sunshine-cosmetics.ru Требуется продвижение ИМ в соц. сетях, блогосфере, форумах и т. д. + рекомендации по наиболее эффективным методам раскрутки ИМ. Жду Ваших предложений.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
http://sunshine-cosmetics.ru Необходимо сверстать и прикрутить новый дизайн к сайту. Сайт на Joomla 1.5 В наличии psd-макеты всех страниц, которые на сайте. (шаги оформления заказа, внутренние страницы, регистрация и проч.) Важно качество. Оплата по завершению работы.HTML-верстка7 заявокЗакрыт13 лет назад
Реализация корзины на Joomla 1.5 Как тут cosmotop.ruИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад
http://sunshine-cosmetics.ru Необходим новый дизайн и логотип для интернет-магазина. 1. Уйти от шаблонности 2. Повысить юзабилии ресурса 3. Дизайн в современном стиле, приятные текстуры 4. Учесть весь функционал (сайт на joomla 1.5) Прошу Ваши предложения с портфолио, примерами.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
http://sunshine-cosmetics.ru Необходимо нарисовать кнопки "купить" и "поиск"(слева фильтр) Иконку "корзина" (справа вверху) + нарисовать изображения для категорий товаров (главная страница) Категории будет называться "Акции" , "Подарки" + нарисовать пару рекламных баннеров. Жду Ваши предложения. Работу можно сделать разными людьми, ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $45
Добавить фильтр на сайт joomla. sunshine-cosmetics.ruСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
http://sunshine-cosmetics.ru Нужна навигация на странице товара (http://www.sunshine-cosmetics.ru/los%D1%8Con-dlya-chuvstvitel%D1%8Cnoiy-kozhi-golovy-2.6-sensitive-lotion.html) Такая же, как на странице категории (http://www.sunshine-cosmetics.ru/uhod-za-volosami/wella/geli-maslo-krema-dlya-volos.html) Жду предложений.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно 2 скрипта. Один на то, чтобы работали вкладки, не перезагружая страницу. Второй, чтобы данные формы отправлялись мне на почту. Всё. www.tingle.ru Пример: Человек вводит информацию в поле над конпкой "Отправить", нажимает отправить, то, что он ввел сохраняется. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
http://www.sunshine-cosmetics.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=eny_fly_list.tpl&product_id=135&category_id=121&option=com_virtuemart&Itemid=102 В данный момент идет наполнение магазина товарами. Есть несколько пожеланий по изменению вида fly-page 1. Сверху навигация, как в категориях. 2. Отображение картинки, без увеличения, сразу большого размера. 3. При переходе от одного товара к другому справа сверху flypage ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется человек, который займется наполнением каталога товаров этого сайта http://sunshine-cosmetics.ru Примерно 1000 наименований. все картинки и описания и цены и т. д. предоставлю. Жду ваших предложений.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Тема Диплома "Создание интернет-магазина профессиональной косметики". Все данные со статистикой есть, так как являюсь владельцем этого магазина. Интересует создание структуры (развернутого оглавления) + рекомендации по наполнению. Если кто-то что-то подобное писал, прошу помочь. Факультет экономический(обзор движков и программирование ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $10
Есть логотип. Необходимо сделать простые визитки, но чтобы выглядело стильно. Стандартные размеры 50х90мм, офсетная печать 4 цвета с одной стороны. Интернет-магазин профессиональной косметики [email protected] www.sunshine-cosmetics.ru + телефон больше текста не будет. Не знаю как сделать, подобрать цвета. Делается в основном не как ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
http://www.sunshine-cosmetics.ru 1. Необходимо скрипты ( Так же необходимо вынести за «тело» страницы (в файл *.css) такие элементы как: Style, width, ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
http://www.sunshine-cosmetics.ru (joomla 1.5 virtuemart) Товары на яндекс-маркет. И на другие торговые площадки в формате xmlНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется человек, который займется наполнением каталога товаров этого сайта http://sunshine-cosmetics.ru Примерно 1000 наименований. все картинки и описания и цены и т. д. предоставлю. Жду ваших предложений.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Обрывается процесс оформления заказа Virtuemart http://sunshine-cosmetics.ru попробуйте сделать заказ, увидите в чем проблема, наверное. Сам решить не могу.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад