Продвижение ИМ профессиональной косметики

Добрый день. Нужен человек, который прогонит сайт хотя бы по 100 каталогах за отзыв....
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется продвижение ИМ в соц. сетях, блогосфере, форумах и т. д.
+ рекомендации по наиболее эффективным методам раскрутки ИМ.
Жду Ваших предложений.
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