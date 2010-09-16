Требуются консультации по продвижению, по исправлению ситуации в Яндексе. Проект открыт только для того, чтобы выбранный исполнитель указал срок и стоимость. Заявки оставлять не нужно. Исполнитель выбран.
Продвижение сайта в социальных сетях и на форумах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) На регулярной основе вести блоги и форумы в социалках и на тематических форумах
2) Наполнять видео и фото ресурсами соответствующие сайты в интернете.
3) Находить и проводить конкурсы на сайтах и блогах в интернете с рекламой нашей компании и с подарками от нашей компании
4) при необходимости помогать в наполнении каталога.
Вся база данных есть. Алгоритм работ и список сайтов есть.
Необходим надежный человек для регулярного сотрудничества по этому и другим проектам (работа на срок от 10-24 месяцев и более регулярно).
Возможно повышения доходов после 3 месяцев успешной работы.
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