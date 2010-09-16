Продвижение сайта в социальных сетях и на форумах

1) На регулярной основе вести блоги и форумы в социалках и на тематических форумах

2) Наполнять видео и фото ресурсами соответствующие сайты в интернете.

3) Находить и проводить конкурсы на сайтах и блогах в интернете с рекламой нашей компании и с подарками от нашей компании

4) при необходимости помогать в наполнении каталога.

Вся база данных есть. Алгоритм работ и список сайтов есть.

Необходим надежный человек для регулярного сотрудничества по этому и другим проектам (работа на срок от 10-24 месяцев и более регулярно).

Возможно повышения доходов после 3 месяцев успешной работы.