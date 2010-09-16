Продвижение сайта в топ 10 и увеличение трафика

Нужен сепциалист для совместного продвижения сайта. Ссылки уже закупаются. Оптимизация почти закончена.

Будет оплачиваться работа по отчету о проделанных работах и результатам продвижения. Нужен человек, который будет готов раскрывать все детали своей работы и научит меня продвижению.

Совместная работа рассчитана на долгий срок и включает продвижение трех сайтов (пока один сайт , второй после нового года и через год еще один).

Статьи для сайта и описания регулярно добавляются.

Желателен опыт работы на битриксе.

Прошу прислать примеры своих результатов по выводу сайтов в топ 5 по высококонкурентным запросам.