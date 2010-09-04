Приватный проект для Robessar

Здравствуйте. Нужен дизайн сайта. Размещение блоков как на http://testskorostiinterneta.com.ua/ Вообще все на новом сайте, кроме дизайна, будет 1 к 1. Нужно: 1.Главная страница(включая что-то, что можно назвать лого) 2.Страница с результатом теста 3.Страница с рейтингом провайдеров Кроме примера смотреть можно на providers.by ...