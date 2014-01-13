дизайн сайтов, технический дизайн, прототипы

Дизайн сайтов: от 6 000 руб.

Технический дизайн: от 3 000 руб.

Прототипы в Axure: от 1 500 руб. - сайт-визитка, от 5 000 руб. - каталог, от 10 000 руб.- магазин

Не поленитесь посмотреть портфолио http://www.weblancer.net/users/ROStoV911/portfolio/

Цены указы минимальные, на деле они могут быть больше, т.к. у каждого проекта свои особенности.

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