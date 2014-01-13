дизайн сайтов, технический дизайн, прототипы
Дизайн сайтов: от 6 000 руб.
Технический дизайн: от 3 000 руб.
Прототипы в Axure: от 1 500 руб. - сайт-визитка, от 5 000 руб. - каталог, от 10 000 руб.- магазин
Не поленитесь посмотреть портфолио http://www.weblancer.net/users/ROStoV911/portfolio/
Цены указы минимальные, на деле они могут быть больше, т.к. у каждого проекта свои особенности.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
11 лет назад
Хороший дизайнер, работу выполнил качественно и быстро, работали после этого еще долгое время, всегда на связи и прислушивается к замечаниям, быстро вносит правки. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все подробно и ярко изложил, чего он хочет и желает! Люблю работать с такими людьми, т.к. работа только в удовосльтвие! Всем рекомендую
$90
10 баллов
11 лет назад
Спасибо Ростиславу за сотрудничество! Отличный дизайнер! Буду обращаться вновь
Ответный отзыв
Приятно было работать, все четко и по существу! Удачи
$50
10 баллов
11 лет назад
Замечательный исполнитель. всегда на связи, правки оперативные. Одним словом профессионал
Ответный отзыв
Понравилось работать с Даниилом, т.к. виден ответственный подход к делу, это касалось как тз, текстов, пояснений и прочего. Уважаю таких людей и всем рекомендую!
$300
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель. Сделал все раньше срока.
Ответный отзыв
Все четко и по делу, рекомендую!
$200
10 баллов
11 лет назад
Ответственный исполнитель
Ответный отзыв
Все четко и по делу, рекомендую!
Баннеры
18 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
16 отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга