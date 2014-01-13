ROStoV911

Ростислав ROStoV911

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
дизайн сайтов, технический дизайн, прототипы

Дизайн сайтов: от 6 000 руб.

Технический дизайн: от 3 000 руб.

Прототипы в Axure: от 1 500 руб. - сайт-визитка, от 5 000 руб. - каталог, от 10 000 руб.- магазин

Не поленитесь посмотреть портфолио http://www.weblancer.net/users/ROStoV911/portfolio/

Цены указы минимальные, на деле они могут быть больше, т.к. у каждого проекта свои особенности.

Если вы не согласны с ценами, незачем обращаться.

Портфолио

Отзывы заказчиков

buckster
Максим 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Дизайн баннеров, тизеров
Хороший дизайнер, работу выполнил качественно и быстро, работали после этого еще долгое время, всегда на связи и прислушивается к замечаниям, быстро вносит правки. Рекомендую
Отличный заказчик, все подробно и ярко изложил, чего он хочет и желает! Люблю работать с такими людьми, т.к. работа только в удовосльтвие! Всем рекомендую
Ответный отзыв
mikhailtt
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$90
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта
Спасибо Ростиславу за сотрудничество! Отличный дизайнер! Буду обращаться вновь
Приятно было работать, все четко и по существу! Удачи
Ответный отзыв
kondrakov85
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Лендинги
Замечательный исполнитель. всегда на связи, правки оперативные. Одним словом профессионал
Понравилось работать с Даниилом, т.к. виден ответственный подход к делу, это касалось как тз, текстов, пояснений и прочего. Уважаю таких людей и всем рекомендую!
Ответный отзыв
CTO_KOTOB
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта умный дом
Отличный исполнитель. Сделал все раньше срока.
Все четко и по делу, рекомендую!
Ответный отзыв
Nikolas_Sharp
Александр 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Срочно нарисовать блоговый дизайн главной
Ответственный исполнитель
Все четко и по делу, рекомендую!
Ответный отзыв
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Баннеры
18 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
16 отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга