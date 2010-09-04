Создание блога на Wordpress

1 Сайт-потал для компании Турбюро "Прага" 2 Тематика: - помощь россиянам и гражданам СНГ с получением виз и приглашений для поездок за рубеж - помощь в получении приглашений для иностранных граждан - предоставление сопутствующего сервиса - предоставление потенциальным клиентам большого ...
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Требуется оформить блог на движке wordpress. Создать несколько разделов блога, кастомизировать тему по тз.
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