Дорисовать 3 кнопочки на сайт

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки211 просмотров
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надо твитер кнопку, в контакте и кнопку онлайн консультанта + всплывающее окно при наведении на кнопку онлайн консультанта

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

13 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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