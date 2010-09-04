# 1 — $ 300

Нужен дизайн сайта по подбору и расчету страховки КАСКО.

Дизайн делаем пошагово до расчетов, как на kasago.ru, придумайте как сделать лучше, тупая копия не нужна.

Должно быть два поля для ввода номера телефона и кода доступа и кнопка "Войти".

Также на сайте должны быть телефоны Москвы и Питера, но дизайн должен смотреться хорошо и без телефонов.

Пункты меню:

Компании, полезное, вопросы и ответы, помощь, контакты.

Дублируем меню в подвале.

После победы с победителем продолжаем работу, нужно будет сделать еще примерно 10 внутренних страниц, заплатим 200$ или договоримся.

Дизайны которые нравятся:

http://st.free-lance.ru/users/temach/upload/f_4c77affb2ca09.jpg

http://st.free-lance.ru/users/I_am_design/upload/f_4c5d29a7a17fa.png