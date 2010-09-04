1 Сайт-потал для компании Турбюро "Прага" 2 Тематика: - помощь россиянам и гражданам СНГ с получением виз и приглашений для поездок за рубеж - помощь в получении приглашений для иностранных граждан - предоставление сопутствующего сервиса - предоставление потенциальным клиентам большого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн сайта по подбору и расчету страховки КАСКО.
Дизайн делаем пошагово до расчетов, как на kasago.ru, придумайте как сделать лучше, тупая копия не нужна.
Должно быть два поля для ввода номера телефона и кода доступа и кнопка "Войти".
Также на сайте должны быть телефоны Москвы и Питера, но дизайн должен смотреться хорошо и без телефонов.
Пункты меню:
Компании, полезное, вопросы и ответы, помощь, контакты.
Дублируем меню в подвале.
После победы с победителем продолжаем работу, нужно будет сделать еще примерно 10 внутренних страниц, заплатим 200$ или договоримся.
Дизайны которые нравятся:
http://st.free-lance.ru/users/temach/upload/f_4c77affb2ca09.jpg
http://st.free-lance.ru/users/I_am_design/upload/f_4c5d29a7a17fa.png
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