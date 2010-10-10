Сайт для фирмы, продающей свадебные и веч. платья

$100
Дизайн сайтовЗавершен26 заявок420 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт для фирмы продающей свадебные и веч. платья.

нужен максимально качественный дизайн по максимально адекватной цене.

з.ы. в асю и личку не ломится.

13 лет назад
Jhony
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
NewAnns
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$100
4 дня
Работаем уже вместе второй раз. Получил хороший дизайн за скромные деньги. Все необходимые правки вносились быстро. Спасибо, Анна.
Снова очень довольна сотрудничеством. Александр все грамотно и толково объясняет, поэтому работается с ним легко и успешно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
  • Похожие заказы

  • Требуется нарисовать макет сайта визового сервиса

    $250

    1 Сайт-потал для компании Турбюро "Прага" 2 Тематика: - помощь россиянам и гражданам СНГ с получением виз и приглашений для поездок за рубеж - помощь в получении приглашений для иностранных граждан - предоставление сопутствующего сервиса - предоставление потенциальным клиентам большого ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    $50

    Здравствуйте. Нужен дизайн сайта. Размещение блоков как на http://testskorostiinterneta.com.ua/ Вообще все на новом сайте, кроме дизайна, будет 1 к 1. Нужно: 1.Главная страница(включая что-то, что можно назвать лого) 2.Страница с результатом теста 3.Страница с рейтингом провайдеров Кроме примера смотреть можно на providers.by ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта.

    $300

    Нужен дизайн сайта по подбору и расчету страховки КАСКО. Дизайн делаем пошагово до расчетов, как на kasago.ru, придумайте как сделать лучше, тупая копия не нужна. Должно быть два поля для ввода номера телефона и кода доступа и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов84 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделать дизайн сайта в APPLE - style

    $100

    Здравствуйте! есть работающий проект. Его нужно переделать в стиле, близком к APPLE-дизайну с добавлением тонких мелочей и т.п.(не весь, а часть ДО желтой вертиальной линии с сохранением "конструктивных особенностей" - см. приложение). Структура и наполнение есть ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Новый дизайн сайта + логотип

    http://sunshine-cosmetics.ru Необходим новый дизайн и логотип для интернет-магазина. 1. Уйти от шаблонности 2. Повысить юзабилии ресурса 3. Дизайн в современном стиле, приятные текстуры 4. Учесть весь функционал (сайт на joomla 1.5) Прошу Ваши предложения с портфолио, примерами.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн и верстка интернет магазина под WordPress

    Нужен дизайн и верстка для небольшого интернет магазина на основе движка WordPress. Дизайн должен быть молодежный и вкусненький. Вот интернет магазин конкурентов www.beanbag.ru/ (чтоб прикинуть примерный обьем работы.) пишите цену и сроки

    WordPress
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайн сайта кроссовок

    Здравстуйте, нужен дизайн для сайта кроссовок. сайт начинающий. скрипт WebAsyst (CSS и т.д.) готов рассчитаться деньгами или кроссовками :) зю Дизайн – это я наверно размахнулся, хотя бы первая страница красивая :) ВСЕМ СПАСИБО!

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фон сайта в Apple-style

    $40

    Есть проект на движке wp. нужно сделать фон сайта(в эппл стайл) под существующую структуру. Просьба ПРЕЖДЕ всего дать Ваши ссылки на работы в стиле Apple. (по ним буду выбирать) Спс!

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад