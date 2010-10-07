Создать дизайн для Интернет-магазина.

Дизайн сайтовЗавершен52 заявки562 просмотра
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Нужно создать дизайн для интернет-магазина.

подробнее в переписке..

Так же ищу исполнителя на другой проект: http://www.weblancer.net/projects/215486.html

13 лет назад
RedApple
Юрьевич 
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
lavrushin
Сергей 
34 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$150
3 дня
Не первый раз сотрудничаю (работаю) с Сергеем. Могу сказать, что работу выполняет очень быстро и качественно. Еще раз спасибо за работу! Рекомендую!!
Прекрасный заказчик, четкое ТЗ, своевременая оплата, приятен в общении и как заказчик и как человек, очень рекомендую. Будем сотрудничать и дальше. С уважением, Сергей
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