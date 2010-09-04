Сайт студии звукозаписи.

Добрый вечер. Нужен сайт для звукозаписывающей студии.

Функционал минимальный. Добавление новостей + в раздел "минуса на продажу" постинг *.mp3 файлов администратором ( у пользователя значит плейлист с возможностью прослушивания..

Ну вы поняли. т.е. информация, что студия может, а так же минуса на продажу сделанные у нас.

Далее приведу примеры работ, какие хотелось бы увидеть.

Вот хорошие работы:

http://www.soundworx.ru/

http://www.sound-service.ru/

http://www.fantasystudio.ru/main.htm ( ну про это я молчу.. это жирнота на флеше.. про флеш я не прошу, главное уровень выдержать. )

НЕ надо делать в этом тендере сайты такого типа:

http://www.allen-studio.ru/

http://www.13studio.ru/

http://propellersound.ru/

http://pravdapro.ru/

http://www.yostudiyo.ru/

http://studiobis.ru/

С уважением и не в обиду владельцев выше перечисленных сайтов ( сугубо личное мнение заказчика. ).

Спасибо.