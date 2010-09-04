Сайт студии звукозаписи.

1 Сайт-потал для компании Турбюро "Прага" 2 Тематика: - помощь россиянам и гражданам СНГ с получением виз и приглашений для поездок за рубеж - помощь в получении приглашений для иностранных граждан - предоставление сопутствующего сервиса - предоставление потенциальным клиентам большого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер. Нужен сайт для звукозаписывающей студии.
Функционал минимальный. Добавление новостей + в раздел "минуса на продажу" постинг *.mp3 файлов администратором ( у пользователя значит плейлист с возможностью прослушивания..
Ну вы поняли. т.е. информация, что студия может, а так же минуса на продажу сделанные у нас.
Далее приведу примеры работ, какие хотелось бы увидеть.
Вот хорошие работы:
http://www.fantasystudio.ru/main.htm ( ну про это я молчу.. это жирнота на флеше.. про флеш я не прошу, главное уровень выдержать. )
НЕ надо делать в этом тендере сайты такого типа:
С уважением и не в обиду владельцев выше перечисленных сайтов ( сугубо личное мнение заказчика. ).
Спасибо.
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