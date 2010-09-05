Макет магазина и верстка под систему управления

Дизайн сайтовЗакрытнет заявок224 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интернет-магазин интим товаров - секс-шоп.

1. Нужен оригинальний дизайн секс-шопа на древне египетскую или восточную тематику. Требуются макеты главной, внутренней страниц, каталог товаров, отдельный товар, форма заказа, корзина товаров, статьи и новости.

2. Подготовленные макеты сверстать под систему управления Hostcms, возможно интеграция.

Дизайн и верстку можно выполнять отдельно, поэтому просьба предлагать стоимость работ с описание каждой операции по отдельности(дизайн, верстка, интеграция в систему).

Жду вашых предложений с ценой и сроками. Примеры сайтов: http://sex-shop.ua/, http://kama-sutra.com.ua/, http://demo.hostcms.ru/

13 лет назад
itstreet
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработать дизайн сайта и шаблон под Joomla 1.5.x

    Требуется разработать дизайн сайта и шаблон под Joomla 1.5.x В данный момент сайт существует по адресу http://www.mihailova-design.ru/ рекомендуется при разработке дизайна сайта использовать сочетания цветов с сайта http://www.mihailova-design.ru/. Заказчик занимается разработкой дизайна интерьеров домов и квартир, и ...

    Дизайн сайтаJoomla
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн типовой страницы сайта

    $20

    - Тематика сайта: Металлопрокат - Ширина макета: ровно 980px !!! - Дизайн-макет делается строго по ТЗ, выполняются все пункты !!! - Делается дизайн полностью всей страницы. Не только шапка, и что-то еще, а все полностью и окончание страницы снизу ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт студии звукозаписи.

    Добрый вечер. Нужен сайт для звукозаписывающей студии. Функционал минимальный. Добавление новостей + в раздел "минуса на продажу" постинг *.mp3 файлов администратором ( у пользователя значит плейлист с возможностью прослушивания.. Ну вы поняли. т.е. информация, что студия может, ...

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Cделать и сверстать дизайн ИМ на WordPress

    Есть интернет магазин на основе WordPress к нему куплен шаблон с плагином настройки шаблона. Нужно на основе архитектуры купленого шаблона сделать дизайн – сделать класную шапку, подобрать, фон, шрифты, кнопочки, сделать 2 больших банера ...

    WordPress
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно сделать дизайн сайта для такси

    Ищу исполнителя на долгосрочную работу. Сейчас есть конкретный заказ, на примере которого мы сможем познакомится. Мои условия работы: - Оплата только после работы ( пока только home page) - Если в портфолио нет работ, то Вам не ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дорисовать 3 кнопочки на сайт

    www_jnetwork_kz надо твитер кнопку, в контакте и кнопку онлайн консультанта + всплывающее окно при наведении на кнопку онлайн консультанта ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта.

    $300

    Нужен дизайн сайта по подбору и расчету страховки КАСКО. Дизайн делаем пошагово до расчетов, как на kasago.ru, придумайте как сделать лучше, тупая копия не нужна. Должно быть два поля для ввода номера телефона и кода доступа и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов84 заявки
    Закрыт
    13 лет назад