Макет магазина и верстка под систему управления

Требуется редизайн главной страницы интернет-магазина по продаже батареек,аккумуляторов,энергосберегающих ламп. Бюджет не большой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин интим товаров - секс-шоп.
1. Нужен оригинальний дизайн секс-шопа на древне египетскую или восточную тематику. Требуются макеты главной, внутренней страниц, каталог товаров, отдельный товар, форма заказа, корзина товаров, статьи и новости.
2. Подготовленные макеты сверстать под систему управления Hostcms, возможно интеграция.
Дизайн и верстку можно выполнять отдельно, поэтому просьба предлагать стоимость работ с описание каждой операции по отдельности(дизайн, верстка, интеграция в систему).
Жду вашых предложений с ценой и сроками. Примеры сайтов: http://sex-shop.ua/, http://kama-sutra.com.ua/, http://demo.hostcms.ru/
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