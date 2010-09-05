- Тематика сайта: Металлопрокат - Ширина макета: ровно 980px !!! - Дизайн-макет делается строго по ТЗ, выполняются все пункты !!! - Делается дизайн полностью всей страницы. Не только шапка, и что-то еще, а все полностью и окончание страницы снизу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн сайта и шаблон под Joomla 1.5.x
В данный момент сайт существует по адресу http://www.mihailova-design.ru/ рекомендуется при разработке дизайна сайта использовать сочетания цветов с сайта http://www.mihailova-design.ru/.
Заказчик занимается разработкой дизайна интерьеров домов и квартир, и по этому задача сайта рассказать о работах заказчика и показать результаты этих работ для привлечения новых клиентов. По этому структура сайта опять же остается как на сайте http://www.mihailova-design.ru/, но заказчик хотел бы видеть галерею с фотографиями либо как на этом сайте http://ar-st.ru/portfolio.html либо как на этом http://www.respecthouse.com/page.php?id=portfolio_all . Так же сайт http://www.respecthouse.com/page.php?id=portfolio_all заказчику нравиться по организации, и по этому предлагается взять его за основу для разработки нового дизайна. http://www.egupova.ru/ еще один сайт подходящий по организации заказчику. Новый дизайн должен иметь отличие от подобных сайтов. Так же требуеться по разработанному дизайну сформировать шаблон под Joomla 1.5.x. По срокам и стоимость обсуждается отдельно.
Перед принятием решения о выборе кандидата увидеть видение будущего дизайна сайта.
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