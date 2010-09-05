Создать дизайн интернет-магазина детских товаров

Нужен шаблон для DLE 9.0 по тех.заданию. Оплата только готового продукта.
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Требуется создать красивый, красочный и легкий дизайн интернет-магазина товаров для детей. Ничего сверхъестественного - шапка с названием ,горизонт меню, вертикальное меню, оформление блоков сайта.... каталог товаров, карточка товара.
Опыт в данном направлении приветствуется
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