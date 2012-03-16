Андрей Денисов ADSoftADSoft
45 летРоссия/Набережные Челны
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
В срок. Качественно. Без накладок.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, реагировал на вопросы, с оплатой не тормозил и не жадничал
$40
10 баллов
11 лет назад
Ответственный человек, выполнил работу качественно и в срок! В дальнейшем буду еще не раз обращаться.
$20
10 баллов
11 лет назад
Вместо поставленной задачи реализовал 3 (две сделал подарком). Приятно удивил скоростью работы и понимания моих "хотелок". Да и цена работ была озвучена адекватная. Рекомендую как отличного специалиста, способного работать как на своем коде, так и на чужом.
Ответный отзыв
Адекватны, и что очень важно быстрый заказчик. На ходу предоставлял все требуемые сведения по проекту. Оплатил моментально, сказал много теплых слов )))
$10
10 баллов
12 лет назад
Работы выполнены очень оперативно и профессионально. Рекомендую.
Ответный отзыв
Без лишних вопросов предоставил необходимые данные, по выполнению работы - тут же оплатил всю сумму. Рекомендую.
$10
10 баллов
12 лет назад
Работу выполнил за 1 день! Супер! Рекомендую!
Ответный отзыв
Задачу поставил крайне четко, оплатил работу мгновенно.
Веб-программирование
10 отзывов
от $10
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $300
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
от $500
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 10 дней
нет рейтинга