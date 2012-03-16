ADSoft

Андрей Денисов ADSoft

 
45 летРоссия/Набережные Челны
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Runner
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Php скрипт, разбирающий csv файл
В срок. Качественно. Без накладок.
Адекватный заказчик, реагировал на вопросы, с оплатой не тормозил и не жадничал
Ответный отзыв
Web-Mihail
Михаил 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
WebAsyst - небольшая доработка магазина
Ответственный человек, выполнил работу качественно и в срок! В дальнейшем буду еще не раз обращаться.
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Ответный отзыв
3dkvartal
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Мелкая доработка действующего сайта
Вместо поставленной задачи реализовал 3 (две сделал подарком). Приятно удивил скоростью работы и понимания моих "хотелок". Да и цена работ была озвучена адекватная. Рекомендую как отличного специалиста, способного работать как на своем коде, так и на чужом.
Адекватны, и что очень важно быстрый заказчик. На ходу предоставлял все требуемые сведения по проекту. Оплатил моментально, сказал много теплых слов )))
Ответный отзыв
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Сделать возможность загрузки XML через админку
Работы выполнены очень оперативно и профессионально. Рекомендую.
Без лишних вопросов предоставил необходимые данные, по выполнению работы - тут же оплатил всю сумму. Рекомендую.
Ответный отзыв
qari
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
2 функции на PHP
Работу выполнил за 1 день! Супер! Рекомендую!
Задачу поставил крайне четко, оплатил работу мгновенно.
Ответный отзыв
Веб-программирование
10 отзывов
от $10
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $300
нет рейтинга
Интернет-магазины
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от $500
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 10 дней
нет рейтинга