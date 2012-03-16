Вместо поставленной задачи реализовал 3 (две сделал подарком). Приятно удивил скоростью работы и понимания моих "хотелок". Да и цена работ была озвучена адекватная. Рекомендую как отличного специалиста, способного работать как на своем коде, так и на чужом.