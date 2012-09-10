Web-Mihail

Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн сайта + верстку. Название домена: Root-Web.ru Тематика/описание: сайт-визитка, предложение своих услуг, администрирование, программирование, веб-программирование, создание, поддержка и оптимизация сайтов/проектов/интернет-магазинов, SEO, ремонт и настройка ПК. Мини-тз: 1. Создание красивого .psd макета на Ваш вкус и цвет. ...
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- $100HTML-верстка1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте. Мини-ТЗ в прикрепленном файле. Спасибо за внимание.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Необходимо немного доработать поиск для интернет-магазина работающем на WebAsyst. Поиск в категориях не ищет по брендам, если название бренда имеет два слова: "Brand one", а так же поиск не работает в некоторых категориях, если в ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте. У нашего магазина есть ряд товаров, которые продаются только "на заказ". По требованиям Яндекс.Маркета такие товары так же должны добавляться в корзину, но на данный момент они у нас стоят со статусом "на заказ" ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
9 лет назад
Быстрая оплата, хорошо поставленная задача. Рекомендую
Ответный отзыв
Сроки хоть и затянуты, но можно и подождать. Сама работа очень красивая, .psd получил, часть работы со стороны исполнителя выполнена. Жду выполнения оставшейся части.
$40
10 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
Ответственный человек, выполнил работу качественно и в срок! В дальнейшем буду еще не раз обращаться.
$40
10 баллов
10 лет назад
Сделка прошла успешно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично, Олег мастер своего дела. Быстро и просто решил сложную задачу в нужный срок. Рекомендую!