Web-Mihail

Михаил Web-Mihail

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн + верстка

    $100

    Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн сайта + верстку. Название домена: Root-Web.ru Тематика/описание: сайт-визитка, предложение своих услуг, администрирование, программирование, веб-программирование, создание, поддержка и оптимизация сайтов/проектов/интернет-магазинов, SEO, ремонт и настройка ПК. Мини-тз: 1. Создание красивого .psd макета на Ваш вкус и цвет. ...

    Дизайн сайтаHTMLДизайн визиткиСайт-визитка
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • WebAsyst - небольшая доработка магазина

    Здравствуйте. Необходимо немного доработать поиск для интернет-магазина работающем на WebAsyst. Поиск в категориях не ищет по брендам, если название бренда имеет два слова: "Brand one", а так же поиск не работает в некоторых категориях, если в ...

    Webasyst
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • WebAsyst - небольшая доработка магазина

    $50

    Здравствуйте. У нашего магазина есть ряд товаров, которые продаются только "на заказ". По требованиям Яндекс.Маркета такие товары так же должны добавляться в корзину, но на данный момент они у нас стоят со статусом "на заказ" ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Дизайн + верстка
Быстрая оплата, хорошо поставленная задача. Рекомендую
Сроки хоть и затянуты, но можно и подождать. Сама работа очень красивая, .psd получил, часть работы со стороны исполнителя выполнена. Жду выполнения оставшейся части.
Ответный отзыв
ADSoft
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
9 лет назад
WebAsyst - небольшая доработка магазина
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Ответственный человек, выполнил работу качественно и в срок! В дальнейшем буду еще не раз обращаться.
Ответный отзыв
flashbag
Олег 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Небольшой скрипт статистики
Сделка прошла успешно. Рекомендую!
Все отлично, Олег мастер своего дела. Быстро и просто решил сложную задачу в нужный срок. Рекомендую!
Ответный отзыв