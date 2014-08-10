Дизайн + верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки155 просмотров

Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн сайта + верстку.

Название домена: Root-Web.ru

Тематика/описание: сайт-визитка, предложение своих услуг, администрирование, программирование, веб-программирование, создание, поддержка и оптимизация сайтов/проектов/интернет-магазинов, SEO, ремонт и настройка ПК.

Мини-тз:

1. Создание красивого .psd макета на Ваш вкус и цвет. Креативненько, что бы запомнилось! :) Тематика около-компьютерная, root - корень (связано с администрированием), web - интернет, веб.

2. Верстка .html страниц по созданному .psd макету.

3. Создание небольшого .psd макета для будущих визиток, дизайн визитки такой же, как и у сайта. На передней стороне название сайта, имя, телефон, основной перечень услуг. На задней стороне место для подробного описания всех предоставляемых услуг.

Оплата и сдача проекта:

Оплата - WebMoney, wmr/wmz.

Гарантии - Перс. аттестат, 8 лет, WebMoney BL 275+

Сдача проекта:

1. демонстрация выполненной работы у вас на хостинге, готовый .html шаблон.

2. демонстрация скриншотов дизайна с наложенными копирайтами, оплачиваю 50%, после предоставления .psd макетов(сайт, визитка) и готового шаблона, оплачиваю еще оставшиеся 50%.

P.S. периодически появляются интересные заказы, поэтому сможем сотрудничать, если захотите конечно. Приоритет на дизайнеров и верстальщиков, но не всегда, программисты и сеошники тоже нужны, т.к. работы бывает много :)

HTML
11 лет назад
Web-Mihail
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$200
5 дней
Сроки хоть и затянуты, но можно и подождать. Сама работа очень красивая, .psd получил, часть работы со стороны исполнителя выполнена. Жду выполнения оставшейся части.
Быстрая оплата, хорошо поставленная задача. Рекомендую

Заявки фрилансеров

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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