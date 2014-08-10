Нужно сделать галерею как на макетах... По-поводу верстка - можно ограничится... можем сами сверстать, нужен функционал
Дизайн + верстка
Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн сайта + верстку.
Название домена: Root-Web.ru
Тематика/описание: сайт-визитка, предложение своих услуг, администрирование, программирование, веб-программирование, создание, поддержка и оптимизация сайтов/проектов/интернет-магазинов, SEO, ремонт и настройка ПК.
Мини-тз:
1. Создание красивого .psd макета на Ваш вкус и цвет. Креативненько, что бы запомнилось! :) Тематика около-компьютерная, root - корень (связано с администрированием), web - интернет, веб.
2. Верстка .html страниц по созданному .psd макету.
3. Создание небольшого .psd макета для будущих визиток, дизайн визитки такой же, как и у сайта. На передней стороне название сайта, имя, телефон, основной перечень услуг. На задней стороне место для подробного описания всех предоставляемых услуг.
Оплата и сдача проекта:
Оплата - WebMoney, wmr/wmz.
Гарантии - Перс. аттестат, 8 лет, WebMoney BL 275+
Сдача проекта:
1. демонстрация выполненной работы у вас на хостинге, готовый .html шаблон.
2. демонстрация скриншотов дизайна с наложенными копирайтами, оплачиваю 50%, после предоставления .psd макетов(сайт, визитка) и готового шаблона, оплачиваю еще оставшиеся 50%.
P.S. периодически появляются интересные заказы, поэтому сможем сотрудничать, если захотите конечно. Приоритет на дизайнеров и верстальщиков, но не всегда, программисты и сеошники тоже нужны, т.к. работы бывает много :)
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