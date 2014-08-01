Нужна качественная, адаптивная верстка сайта. Исходники скину исполнителю. Желательно на bootstrap, но это уже на ваше усмотрение.
Шаблон для программы WYSIWYG Web Builder
Нужно заверстать дизайн Lp.
LP для агентства недвижимости.
В итоге должно быть:
Шаблон для программы WYSIWYG Web Builder
файл с расширением .wbs
Заявки фрилансеров
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