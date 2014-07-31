Нужна качественная, адаптивная верстка сайта. Исходники скину исполнителю. Желательно на bootstrap, но это уже на ваше усмотрение.
Верстка Wordpress / HTML5 / CSS3 / Adaptive
Требуется сверстать информационный сайт на WordPress, прилагаются готовые и удобные PSD-макеты. Всего 7 страниц, соответственно каждая в 3-ех версиях(десктоп, планшет, мобайл) – смотреть скриншоты макетов тут – goo.gl/4nRFtf
Требования:
- Большой опыт работы с WordPress
- Использование HTML5 / CSS3
- Валидный, чистый код с комментариями
- Адаптивность: Twitter Bootstrap с корректировками(1000px, 740px, 480px)
- Кроссбраузерно: IE8+, Firefox, Chrome, Opera, Safari, планшеты, смартфоны
- Соблюдение базовых SEO принципов.
Подробное ТЗ смотрите в гугл докс – goo.gl/8FJL2K
ОБЯЗАТЕЛЬНО, прочитайте, перед тем, как оставлять заявку.
Указанный бюджет обсуждаемый, в любом случае – предлагайте свои услуги.
Ищу ответственного и профессионального исполнителя, в дальнейшем обеспечу новыми заказами и проектами.
Предпочитаю "безопасную сделку".
Заявки фрилансеров
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