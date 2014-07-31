Верстка Wordpress / HTML5 / CSS3 / Adaptive

$700
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок252 просмотра

Требуется сверстать информационный сайт на WordPress, прилагаются готовые и удобные PSD-макеты. Всего 7 страниц, соответственно каждая в 3-ех версиях(десктоп, планшет, мобайл) – смотреть скриншоты макетов тут – goo.gl/4nRFtf

Требования:

- Большой опыт работы с WordPress

- Использование HTML5 / CSS3

- Валидный, чистый код с комментариями

- Адаптивность: Twitter Bootstrap с корректировками(1000px, 740px, 480px)

- Кроссбраузерно: IE8+, Firefox, Chrome, Opera, Safari, планшеты, смартфоны

- Соблюдение базовых SEO принципов.

Подробное ТЗ смотрите в гугл докс – goo.gl/8FJL2K

ОБЯЗАТЕЛЬНО, прочитайте, перед тем, как оставлять заявку.

Указанный бюджет обсуждаемый, в любом случае – предлагайте свои услуги.

Ищу ответственного и профессионального исполнителя, в дальнейшем обеспечу новыми заказами и проектами.

Предпочитаю "безопасную сделку".

BootstrapHTMLWordPress
11 лет назад
Sarg
Сарг 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Адаптивная Верстка

    $250

    Нужна качественная, адаптивная верстка сайта. Исходники скину исполнителю. Желательно на bootstrap, но это уже на ваше усмотрение.

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Применить новый дизайн для страниц

    Для действующего сайта интернет-магазина электротехники модифицировать дизайн страниц «О нас», «Оплата», «Доставка» согласно с дизайн-макетом. Сайт работает на самописном движке. Текст перечисленных страниц редактируется через БД. Дизайн макет будет выслан ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правки на сайте

    Имеется сайт http://test2.alexogroup.ru/ , на данном сайте надо внести перечень корректировок (в приложение). -------------------------- Пишем только в проект и СРАЗУ указываем стоимость и сроки работы. Оплата оперативно.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужна вёрстка плеера для киносайта

    ПРИ ОТКЛИКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПИШИТЕ ЦЕНУ Есть готовый дизайн плеера для киносайта, нужно его сверстать. Образец реализации только с другим дизайном на сайте http://serial-fizruc.ru/smotret/ то есть Сверстать следующим образом ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вывести картинку в блоке измененной формы (CSS3)

    Нужно сделать следующее: http://funkyimg.com/i/JJWQ Основные требования: 1) картинка (нос кошки) прямоугольная, с помощью CSS3 нужно изменить ее форму как в примере 2) сверху наложить png с рамкой 3) прямоугольник с белым ...

    CSSHTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вёрстка html5, кроссбаузерно, адаптивная.

    $50

    ссылка на макет - приложенном файле. Требуется сверстать (желательно html5), браузеры: ie8+, ff, opera, chrome + мобильные устройства iPhone, iPad. Но есть сложность, насколько я могу судить данный ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад