Верстка Wordpress / HTML5 / CSS3 / Adaptive

Требуется сверстать информационный сайт на WordPress, прилагаются готовые и удобные PSD-макеты. Всего 7 страниц, соответственно каждая в 3-ех версиях(десктоп, планшет, мобайл) – смотреть скриншоты макетов тут – goo.gl/4nRFtf

Требования:

- Большой опыт работы с WordPress

- Использование HTML5 / CSS3

- Валидный, чистый код с комментариями

- Адаптивность: Twitter Bootstrap с корректировками(1000px, 740px, 480px)

- Кроссбраузерно: IE8+, Firefox, Chrome, Opera, Safari, планшеты, смартфоны

- Соблюдение базовых SEO принципов.

Подробное ТЗ смотрите в гугл докс – goo.gl/8FJL2K

ОБЯЗАТЕЛЬНО, прочитайте, перед тем, как оставлять заявку.

Указанный бюджет обсуждаемый, в любом случае – предлагайте свои услуги.

Ищу ответственного и профессионального исполнителя, в дальнейшем обеспечу новыми заказами и проектами.

Предпочитаю "безопасную сделку".