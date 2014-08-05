Правки на сайте

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Завершен6 заявок209 просмотров

Имеется сайт http://test2.alexogroup.ru/ , на данном сайте надо внести перечень корректировок (в приложение).

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем стоимость и сроки работы.

Оплата оперативно.

11 лет назад
AlexoGroup
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sergseriy
Сергей 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
11 лет назад
$50
2 дня
Работа сделана отлично. Все выполнено качественно и на высоте. Рекомендую специалиста.
Хорошая и четкая постановка задачи. Своевременная оплата труда. Рекомендую работу.

Заявки фрилансеров

sergseriy
Сергей 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
11 лет назад