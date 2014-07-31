Вывести картинку в блоке измененной формы (CSS3)

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Закрыт4 заявки216 просмотров

Нужно сделать следующее: http://funkyimg.com/i/JJWQ

Основные требования:

1) картинка (нос кошки) прямоугольная, с помощью CSS3 нужно изменить ее форму как в примере

2) сверху наложить png с рамкой

3) прямоугольник с белым фоном, перекрывающий углы использовать нельзя, т.е. нужно изменить форму именно с помощью CSS3

4) Объяснить как изменять параметры этой картинки, т.е. если нужно сделать ее больше/меньше и при этом сохранить форму. HTML и CSS я знаю, так что пойму )

CSSHTML
11 лет назад
alex_mitin
Алексей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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