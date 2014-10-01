Требуется верстка одностраничника!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен43 заявки317 просмотров

Требуется верстальщик для создания лэндинга. Бюджет 50$. В перспективе работа с постоянными заказами на одностраничники.

11 лет назад
Devais
37 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

brHuman
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$35
2 дня
Приятно было работать с Максимом. Верстку сайта сделал быстро и качественно. Его работой доволен. Всем советую!
Приятный в общении заказчик. Большую часть времени на связи, четкое тз. Оплата своевременно. Советую!

Заявки фрилансеров

brHuman
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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