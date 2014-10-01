Сайт: http://6404848.ru http://6404848.ru/images/skidka-zontik.png Зонтик можно поместить слева под шапкой. Ниже пункта ГЛАВНАЯ на самом рисунке ЖК. сам зонтик можно уменьшить немного, а надпись рядом с ним будет ...
Требуется верстка одностраничника!
Требуется верстальщик для создания лэндинга. Бюджет 50$. В перспективе работа с постоянными заказами на одностраничники.
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