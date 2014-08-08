Верстка под Drupal 7

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок214 просмотров

Добрый день.

Требуется сверстать шаблон под drupal 7 - http://remstroysite.ru/image/front.jpg

Есть PSD макета.

Пишите стоимость и сроки.

Drupal
11 лет назад
kidcool23
Игорь 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

retrobon
Кирилл 
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Быстро, качественно и строго в срок - это про него. Нужно было сверстать шаблон - сделал менее чем за сутки http://matrona-istochnik.ru Кросбраузерность и мобильная совместимость отличная. Рекомендую.
хороший заказчик, приятно работать. четкое задание. оплата в срок. рекомендую!

Заявки фрилансеров

retrobon
Кирилл 
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка одностраничника.

    $70

    Добрый день! По ТЗ и готовому дизайну сверстать одностраничник. ТЗ в приложении. Цена: 70 долларов. Бонус за быстрые сроки - постоянно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поправить вёрстку и мобильную версию

    $100

    На сайте клиники остеопатии http://www.ost-med.ru/ поправить: 1) Вёрстку в области отображения цен на приём специалистов (см. скриншот - область внизу). 2) В мобильной версии (смотрю с планшета на Андроид) ...

    Android
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Изменить дизайн сайта

    $50

    Здравствуйте, необходимо изменить дизайн сайта на основе готового PSD макета, на существующем сайте надо поменять несколько блоков и добавить таймер. Сайт по структуре похож на лендинг, поменять надо только на главной странице

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Удалить внешние ссылки на сайт

    На сайте появились внешние ссылки на странные сайты. Нужно удалить эти ссылки и почистить шаблоны, что бы удалить причину этих ссылок, что бы они не появлялись.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Правки сайта на Wordpress

    Доброго времени, каждому! Есть сайт на Вордпресс, в который необходимо внести мелкие правки http://cl307817.tmweb.ru/ 1. Изменить кнопки "Read More" на "Подробнее" в новостях. Страница http://cl307817.tmweb.ru/news/ 2. На ...

    WordPress
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка одностраничника

    $50

    Требуется сделать верстку одностраничника по готовому дизайну. Подробное ТЗ вышлю кандидатам. В ответе указывайте, пожалуйста, сроки исполнения.

    HTML-верстка47 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Шаблон автошколы DLE 9.5

    $85

    Требуется нарисовать и сверстать шаблон для автошколы на движке DLE 9.5 Хотим цвета и всё остальное, как http://www.gibdd.ru Шаблон должен быть кроссбраузерный, тянутся, интегрирован с социальными сетями - рассказать друзьям и т.д. кнопки, ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Адаптивная верстка + правки (joomla)

    Здравствуйте! Есть 2 задачи, прочитайте внимательно: 1) Мне нужна адаптивная верстка, кроссбраузерно, кроссплатформено - короче, чтобы все работало безупречно вот на этом сайте www.bubnovsky.com.ua 2) Также необходимо систематизировать информацию ...

    Joomla
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад