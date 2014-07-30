Подробное (очень) ТЗ здесь: http://bit.ly/XfnfJt Отвечайте, если знаете как это сделать быстро и готовы сразу приступить к работе. Посмотрите пожалуйста ТЗ, сайт и как реализованы скрипты, чтобы не возникало ...
Адаптивная верстка + правки (joomla)
Здравствуйте! Есть 2 задачи, прочитайте внимательно:
1) Мне нужна адаптивная верстка, кроссбраузерно, кроссплатформено - короче, чтобы все работало безупречно вот на этом сайте www.bubnovsky.com.ua
2) Также необходимо систематизировать информацию на страницах Контакты: Необходимо красиво на странице расположить города, номера телефонов, а также кнопки под каждым адресом - Прайс, Как проехать. Хочется, чтобы при наведении или клике - открывалось окошко сверху и была подробная информация - отдельно по ценам по каждому адресу, отдельно по карте проезда, отдельно по ближайшему метро и график работы.
3) Страницу блога поделить на несколько рубрик - статьи, новости, отзывы, вопросы, с возможностью Врача и Администратора прокомментировать информацию.
Все должно выглядеть качественно в стиль сайта.
Нужно качественно и с демократичной ценой. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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