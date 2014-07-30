Немного подправить сайт на WordPress

Вот сайт http://newstan.ru/

Необходимо немного ( как кажется на первый взгляд) сайт доработать.

1. Подправить телефон http://joxi.ru/xNXYU4wyTJCrLntJeEc исходя из макета

2. Изменить цвет шрифта с салатового на читабельный. Данный шрифт плохо смотрится/читается. В частности внутри http://joxi.ru/UtbYU_3JTJBXNuo_loc на заменить везде

3. Изменить шрифты кириллицу, на что-то более современное

4. Убрать http://joxi.ru/K9_YU_3JTJD5R3KrZo8 то, что ниже приподнять, чтобы не было пустого пространства.

5. Изменить шрифт в футере и в частности тут крупнее сделать http://joxi.ru/4t_YU_3JTJBVNl2wukc

П.с. шрифт вообще должен быть везде один.

6. Почта на формы не реагирует