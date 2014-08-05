Верстка 3-4 страниц css/html/jquery

http://design.r-tm.ru/ Вот сайт речь будет идти о текстовых колонках внизу сайта - http://joxi.ru/pJXYU4wyTJDBLtJPLio Так как верстка вероятно адаптивна, на больших разрешениях - а именно на Мак буках и планшетах IPad текст разъезжается на ...