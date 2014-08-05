Верстка 3-4 страниц css/html/jquery

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок300 просмотров

Наличие скайпа и микрофона обязательно!

Есть наполовину заверстанный проект, надо до верстать или переверстать (верстка нужна таблицами местами можно дивами).

Пункт меню имеет 2 выпадающих подпункта. На главной страницы слайдер.

Страницы:

-главная;

-страница раздела (список новостей);

-страница раздела или вывод поста;

Совместимость под IE7+, Firefox, Chrom, Opera.

Срок 1–2 дня

CSSHTMLjQuery
11 лет назад
lalexx
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

tboy
36 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$100
1 день
Качественная верстка, сделана на высоком уровне. Хороший исполнитель, рекомендую
Алексей - отличный клиент. Четко поставил задачу - четко оплатил работу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tboy
36 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка одностраничника "Landing Page"

    $50

    Необходимо сделать верстку одностраничника "Landing Page". от вас жду сроки? и портволи готовых работ. Если ваши услуги более указанного бюджета данные свои не отправляйте.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка одностраничника (Лендинг пейдж)

    $50

    Требуется верстальщик для верстки одностраничного сайта по готовому дизайну в psd с формой сбора контактов. В случае удачно работы, готов к постоянному сотрудничеству. Предложите цены и сроки

    HTML-верстка38 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка 1 страницы

    $50

    Доброго времени, нужно сверстать 1 стр на сайт купонбум (адрес в файле) html структура верхнего меню должна быть как сейчас на сайте ( about_html ) И ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка landing page

    $30

    Нужно заверстать дизайн Lp. LP для агентства недвижимости. В итоге должно быть: Шаблон для программы WYSIWYG Web Builder файл с расширением .wbs

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить верстку

    http://design.r-tm.ru/ Вот сайт речь будет идти о текстовых колонках внизу сайта - http://joxi.ru/pJXYU4wyTJDBLtJPLio Так как верстка вероятно адаптивна, на больших разрешениях - а именно на Мак буках и планшетах IPad текст разъезжается на ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка html

    Требуется отверстать проект в html Макеты http://u.to/fH10CA Сайт что-то в виде интернет магазина в сочетании с лэндингом. 1. главная.jpg – главная страница - верхнее меню: магазин в ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка e-mail письма

    Необходимо сверстать письмо для e-mail рассылки . От вас дизайн, оригинальный, творческий подход, быстрые сроки. От нас своевременная оплата, текстовка в файле word, картинки.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад