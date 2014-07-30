Верстка 2-х страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок190 просмотров

Нужно сверстать 2 страницы. Без скриптов. Сдать нужно сегодня.

11 лет назад
Everol
30 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

mufenman
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Дмитрий абсолютно безответственный и очень похож на Путина. Сроки сорвал. Работу сделал не качественно, потому и не получил оплату. Работать не рекомендую. Потому что Путин ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Не заплатил за работу и на связь не выходит.

Заявки фрилансеров

mufenman
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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