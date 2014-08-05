сайт - moscowpass.com Нужно переверстать корзину (есть макет и список правок), сделать добавление в корзину на ajax
Верстка под joomla
Сверстать шаблон под джумлу, установить и настроить все необходимые модули. Дизайн в приложении. Собстенно ничего сложного, немного не стандартное меню, и фон статичный, по которому скролиться сайт. Остальное всё стандартное.
Заявки просьба оставлять с контактами. В скайп и на почту не пишите пожалуйста, не увижу просто.
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