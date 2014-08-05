Верстка под joomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок239 просмотров

Сверстать шаблон под джумлу, установить и настроить все необходимые модули. Дизайн в приложении. Собстенно ничего сложного, немного не стандартное меню, и фон статичный, по которому скролиться сайт. Остальное всё стандартное.

Заявки просьба оставлять с контактами. В скайп и на почту не пишите пожалуйста, не увижу просто.

Joomla
11 лет назад
ThreeD
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Iglar
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$100
4 дня
Приятная цена за работу, при отличном качестве. Срок выполнения работы тоже очень обрадовал, на по опыту работы думал будет раза в 3 дольше. Ну и главное человек всегда на связи, не пропадает.
Антона, как заказчика, могу охарактеризовать только с положительной стороны: четкое ТЗ, постоянная связь, моментальная оплата, приятное общение! Буду рад продолжению сотрудничества по другим проектам. Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

Iglar
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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