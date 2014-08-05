Верстка под joomla

Сверстать шаблон под джумлу, установить и настроить все необходимые модули. Дизайн в приложении. Собстенно ничего сложного, немного не стандартное меню, и фон статичный, по которому скролиться сайт. Остальное всё стандартное.

Заявки просьба оставлять с контактами. В скайп и на почту не пишите пожалуйста, не увижу просто.