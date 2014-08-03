Здравствуйте. Верстка и натяжка. главная и внутренняя страницы. на Wordpress вложено фото.
Верстка главной страницы
Сайт объявлений о недвижимости. Нужно сделать верстку из PSD-макета, кроссбраузерно, валидно. Натягивать на движок не нужно. Пока только главная, позже будут и внутренние. Макет во вложении.
Указывайте стоимость и сроки за главную.
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