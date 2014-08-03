Верстка главной страницы

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Завершен42 заявки389 просмотров

Сайт объявлений о недвижимости. Нужно сделать верстку из PSD-макета, кроссбраузерно, валидно. Натягивать на движок не нужно. Пока только главная, позже будут и внутренние. Макет во вложении.

Указывайте стоимость и сроки за главную.

11 лет назад
alexdanilin
Данилин 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Kopakov
Фёдор 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
11 лет назад
$15
1 день
Федор - настоящий профессионал, он выдает превосходный результат при любых обстоятельствах. Спасибо и рекомендую!
С Александром приятно работать. Все понятно, просто. Всем советую! :) Александр, спасибо!

Заявки фрилансеров

Kopakov
Фёдор 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
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