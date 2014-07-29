Верстка сайта html+css

Нужна верстка макета сайта для дальнейшей интеграции в CMS Joomla.

Макет в psd, все по слоям красиво и аккуратно.

Нужно корректное отображение для ie8+ и всех стандартных браузеров.

JS подключать не надо.

Если с текущей работой все получится готов загрузить постоянными задачами.