Верстка сайта html+css

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт32 заявки334 просмотра

Нужна верстка макета сайта для дальнейшей интеграции в CMS Joomla.

Макет в psd, все по слоям красиво и аккуратно.

Нужно корректное отображение для ie8+ и всех стандартных браузеров.

JS подключать не надо.

Если с текущей работой все получится готов загрузить постоянными задачами.

CSSHTMLJavaScriptJoomla
11 лет назад
tariella
Юлия 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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