шаблон для CMS 1С-Битрикс на сайт invoz.ru главная/категории/кт + внутренние страницы сайта для a/b теста.
Верстка сайта 9 страниц
Кроссбраузерно IE8+, верстка не должна ехать при выключенном JS.
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