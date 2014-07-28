Сделать "плитки" для joomla

Здравствуйте уважаемые господа! Необходимо сделать для главной страницы сайта на Joomla! 3.2.0 такую штуку в виде "плиточкек" с лицами. как на этом сайте http://www.uniti.info/

В заявках указывать:

1. Как вы думаете это будет реализовано. Плагин или просто хтмл код в модуле. (чем проще это будет - тем лучше. Соответственно и дешевле)

2. Цена за которую вы готовы это сделать.

С ув. Николай.