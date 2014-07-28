Мы рисуем мокап(пример прикреплен), Вы пишете страницу на html/css. Пользоваться css фреймворками можно. Удаленная работа, возможно долгосрочное сотрудничество. Оплата договорная.
Верстка landing page
Нужно заверстать дизайн Lp. (Шаблон для программы WYSIWYG Web Builder). LP для агентства недвижимости.
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