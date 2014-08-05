Отредактировать и залить "под ключ" две страницы. на первый взгляд ничего сложного. но у меня ничего не работает) нужно: 1. Залить калькулятор и сделать так чтобы он считал нормально. 2. Доверстать страницу ...
Натянуть макет сайта на CMS
CMS - любая бесплатная
Эскиз макета сайта во вложении. Контент для наполнения берем с oligadema.ru
Т.е. необходимо перенести сайт oligadema.ru на другую CMS с новым дизайном в соответствии с макетом.
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