Натянуть макет сайта на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок289 просмотров

CMS - любая бесплатная

Эскиз макета сайта во вложении. Контент для наполнения берем с oligadema.ru

Т.е. необходимо перенести сайт oligadema.ru на другую CMS с новым дизайном в соответствии с макетом.

11 лет назад
oligadema
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$150
4 дня
Очень грамотный исполнитель, все объясняет, подробно описывает. Рекомендую.
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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