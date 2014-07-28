Доработки по коду css/html/jquery

Отредактировать и залить "под ключ" две страницы.

на первый взгляд ничего сложного.

но у меня ничего не работает)

нужно:

1. Залить калькулятор и сделать так чтобы он считал нормально.

2. Доверстать страницу и залить тексты на нее.

большая часть страницы готова, просто нужно ее доделать.

подробное тз в личку исполнителю.

вся проблема в том что изменения идут через админку, которая режет часть кода. но решения есть)

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просьба не писать начинающим верстальщикам.

поправки по коду нужны будут и дальше, поэтому интересует долгосрочное сотрудничество.