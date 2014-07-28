Поправить стиль таблицы прайс-листа на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок141 просмотр

Приветствую!

Нужно подкорректировать стиль для таблиц прайс-листа, пример как это должно выглядеть (на втором нашем сайте) есть!

Кто готов - оставляйте скайп, свяжусь в течение 5 минут!

Бюджет - 5 wmz.

WordPress
11 лет назад
bratishco
Дмитрий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kotmail
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$5
1 день
Доволен сотрудничеством, все сделано качественно и быстро! Рекомендую!
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Заявки фрилансеров

kotmail
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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