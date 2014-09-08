Верстка темы для MaxyStore(OpenCart) + настройка

Верстка и настройка темы для MaxyStore + настройка движка (при необходимости установка нужных модулей)

2 этапа(оплата 50/50):

- верстка статичная

- интеграция в движок + настройка.

Верстка должна быть готова 17.08.14 до вечера.

Настройка и тема до 19.08.14

При срыве сроков оплата уменьшается на 10% ежедневно. Оплата каждого этапа после сдачи.

Если вы берете проект и занимаетесь только им, то сроки для вас более чем реальные, либо вы не профессионал.