Вакансия удаленного верстальщика

Уважаемые верстальщики,

для сдельной регулярной работы требуется опытный front-end-разработчик MAGENTO. Если вы хорошо знаете MAGENTO и в вашем портфолио есть не менее 5-ти работающих интернет-магазинов на MAGENTO, которыми вы гордитесь, эта работа для вас.

Задача:

- вести front-end-разработку новых и действующих интернет-магазинов и b2b-сервисов

Требования:

- опыт: не менее 5-ти реализованных проектов на magento

- понимание архитектуры, особенностей magento и написание кода по стандартам magento

- работа строго по графику.

Гарантии:

- адекватный менеджер

- четкие ТЗ

- своевременная оплата

Интересует долгосрочное сотрудничество. Объем и сложность задач будет расти вместе с доверием.

В настоящее время ожидает исполнения задача на 20 часов.

Пожалуйста, в отклике указывайте вашу ставку и когда готовы приступить работе.

Кандидаты без отзывов и опыта рассматриваться не будут.