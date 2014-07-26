Нужно PSD макет сверстать и натянуть на Wordpress. Страница с новостями , просто текстовая, и фото альбом... Оплата PayPal.
Вакансия удаленного верстальщика
Уважаемые верстальщики,
для сдельной регулярной работы требуется опытный front-end-разработчик MAGENTO. Если вы хорошо знаете MAGENTO и в вашем портфолио есть не менее 5-ти работающих интернет-магазинов на MAGENTO, которыми вы гордитесь, эта работа для вас.
Задача:
- вести front-end-разработку новых и действующих интернет-магазинов и b2b-сервисов
Требования:
- опыт: не менее 5-ти реализованных проектов на magento
- понимание архитектуры, особенностей magento и написание кода по стандартам magento
- работа строго по графику.
Гарантии:
- адекватный менеджер
- четкие ТЗ
- своевременная оплата
Интересует долгосрочное сотрудничество. Объем и сложность задач будет расти вместе с доверием.
В настоящее время ожидает исполнения задача на 20 часов.
Пожалуйста, в отклике указывайте вашу ставку и когда готовы приступить работе.
Кандидаты без отзывов и опыта рассматриваться не будут.
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