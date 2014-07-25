Имеется сайт http://test2.alexogroup.ru/ на нем необходимо сделать некоторые корректировки. Тз в приложение. -------------------------- Пишем только в проект и СРАЗУ указываем примерную стоимость и сроки работы. Оплата и великолепный отзыв оперативно.
Верстка страниц сайта + интегрирование в Wordpress
Разработка сайта на Wordpress:
- верстка макетов PSD - 4-5 шаблонов страниц;
- JS функциональность;
- Responsive design;
- интегрирование в CMS Wordpress.
ТЗ и эскиз главнорй страницы прилагаются.
Просьба указать несколько примеров подобных проектов, сроки исполнения и стоимость работы.
Заявки фрилансеров
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