Верстка страниц сайта + интегрирование в Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок295 просмотров

Разработка сайта на Wordpress:

- верстка макетов PSD - 4-5 шаблонов страниц;

- JS функциональность;

- Responsive design;

- интегрирование в CMS Wordpress.

ТЗ и эскиз главнорй страницы прилагаются.

Просьба указать несколько примеров подобных проектов, сроки исполнения и стоимость работы.

JavaScriptWordPress
11 лет назад
Shmigola
Андрей 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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