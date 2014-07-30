Внести правки на сайте

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  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка158 просмотров

Имеется сайт http://test2.alexogroup.ru/ на нем необходимо сделать некоторые корректировки.

Тз в приложение.

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем примерную стоимость и сроки работы.

Оплата и великолепный отзыв оперативно.

11 лет назад
AlexoGroup
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

chuzunsha
48 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
45 отзывов(-7)
11 лет назад
$40
1 день
Все было сделано как надо. Качество работы очень порадовало!
Михаил - прекрасный, ответственный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременные комментарии, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

chuzunsha
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11 лет в сервисе
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10 лет назад
45 отзывов(-7)
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