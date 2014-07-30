Внести правки на сайте

Здравствуйте. Для данной работы требуется верстальщик с базовыми представлениями о дизайне сайтов, т.к. нужно будет вносить некоторые корректировки. Задание кратко: необходимо снять версту с главной страницы сайта и немного изменить ее (цвета, ...