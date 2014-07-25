Сверстать сайт

Добрый день!

Есть готовый PSD дизайна, нужно все сверстать.

1. Адаптивная кроссбраузерная верстка, сайт нужно сделать резиновый (валидный код, с проверкой через validator.w3.org)

ТЗ в аттаче.

Оплата по факту, любители предоплаты – лесом.

Работа разбивается на 3 этапа. На каждый этап по 1 дню. Контроль ежедневно в 22.00. Если фрилансер срывает этап общая сумма падает на 25%, дается времени до 12.00 следующего дня для сдачи этапа, если этап не сдан сделка разрывается и пишется негативный отзыв.

Бюджет 3к.

Особо умным: предъявить 15 минут работы и выдать её за этап – не получится.

Спасибо!