Необходимо сверстать landing page с эффектом параллакс. Дизайн в psd Посмотреть можно здесь: https://www.dropbox.com/sh/jlpgqr8iureekbo/AAAhR2w8QU0Yv0V1UjdjW3ola
Адаптивная верстка
Здравствуйте, нужна небольшая консультация, специалиста с большим опытом в адаптивной верстке.
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