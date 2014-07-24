Прикрутить animate.css http://htmlbook.ru/blog/ispolzovanie-animatecss остальное задание смотрим на скриншоте. Срок 1-2 дня Оплата по факту (paypal или moneybookers). Иные формы оплат просьба не предлагать. Другой ...
Сверстать дизайн под Joomla
Есть дизайн в PSD нужно его сверстать.
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