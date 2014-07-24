Здравствуйте! Нужна помощь в следующем вопросе! Сайт www.**xs.ru (** ge) Для примера карточка товара http://_сайт_/aquatek/4431-vanna-akrilovaja-aquatek-altair-158-110-120-sm-levaja-al158110l.html В карточку товара добавить функцию "выбрать для сравнения" Надпись должна идти в ...
Натянуть PSD на Joomla
Привет всем, есть сделанный psd макет сайта, нужно его натянуть на joomla (картинки вложил-psd при общении)
Краткое ТЗ:
по функционалу что должно быть- возможность редактирования частей шаблона
слайдшоу на определенных страницах
сайт на котором нужно это сделать http://gdsokol.ru . страницы будут такие же по функционалу.
главное чтобы всё работало
Если не онлайн пишите в скайп
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