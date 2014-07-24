Натянуть PSD на Joomla

Привет всем, есть сделанный psd макет сайта, нужно его натянуть на joomla (картинки вложил-psd при общении)

Краткое ТЗ:

по функционалу что должно быть- возможность редактирования частей шаблона

слайдшоу на определенных страницах

сайт на котором нужно это сделать http://gdsokol.ru . страницы будут такие же по функционалу.

главное чтобы всё работало

Если не онлайн пишите в скайп